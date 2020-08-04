【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體　或因曾染其他冠狀病毒

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，當地研究發現，一些無感染新冠肺炎的人血液中，含有能識別新冠病毒，並作出免疫反應的「免疫細胞」。相信他們是因為曾感染由其他冠狀病毒引起的疾病或流行性感冒，使他們能作出免疫反應。

美國加州拉霍亞免疫學研究所（the La Jolla Institute for Immunology in California）7月29日在國際期刊《自然》（Nature）公布研究。研究人員分析採集的血液樣本，在83％新冠肺炎患者，以及35%無染疫的人中，發現他們同樣含有對新冠病毒有免疫反應的「T細胞」。

「T細胞」是免疫系統一部分，免疫系統會基於抗擊過類似感染的經驗，利用該記憶產生抗體，保護人體免受感染。研究人員相信，從無感染新冠肺炎的人血液中含有有關「T細胞」，可能是因為他們曾感染由其他冠狀病毒引起的疾病時獲得。

這意味他們的免疫系統有機會能辨認出新冠病毒，並以過去類似的感染經驗產生抗體，這稱為「交叉反應性」（cross-reactivity）。

約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）健康安全中心博士阿達利亞（Amesh Adalja）並未參與這項研究。他表示，研究確實表明，有相當一部分人具有這種交叉反應性「T細胞」。

他指出，雖然「T細胞」無法阻止人們受感染，但可以調節受感染的嚴重程度。這可能解釋到為何部分患者只出現輕微症狀，部分卻病情嚴重，並希望有關研究結果能有助於推動疫苗研發。

▼想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：