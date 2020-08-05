【新冠肺炎】俄羅斯擬搶先生產疫苗　世衛：須遵從指引

全球多國紛紛研發針對新型冠狀病毒（COVID-19）的疫苗，其中俄羅斯計劃10月開始安排民眾大規模接種疫苗。世衛（WHO）8月4日呼籲莫斯科，要遵循生產安全及有效疫苗的指引。

俄羅斯新冠肺炎疫情：俄羅斯衞生部長穆拉什科2020年8月1日稱，政府計劃10月開始安排民眾大規模接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。圖為2020年4月3日，穆拉什科在莫斯科一間醫院發言。（Reuters）

世衛發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）指，目前已有被認可的慣例及指引，任何疫苗（或藥物）應先通過所有試驗及測試，才可被批准推出。他認為有時個別研究員會聲稱他們有新發現，這當然是好消息，「但新發現或有迹象顯示疫苗似乎有效，與完成所有測試階段之間，有很大分別。」

俄羅斯政府稱，由加馬列亞流行病學與微生物研究所（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）研發的疫苗已進入研發的後期，即將獲得國家的批准。

根據世衛於7月31日公布的資料，全球有26種新冠肺炎疫苗正處於臨床評估階段，其中6種已進入第三階段測試。而加馬列亞流行病學與微生物研究所的疫苗則仍處於首階段臨床測試。

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