【黎巴嫩首都大爆炸】2千噸硝酸銨存倉6年無安全措施　總統斥離譜

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）周二（8月4日）發生大爆炸，造成逾3000人死傷，爆炸原因有待確定，但初步顯示是高爆炸性物料硝酸銨導致。

根據當地傳媒原先報道，現場附近有儲存爆炸品及化學品的倉庫，而事發前有倉庫發生火警。黎巴嫩內政部長表示，爆炸是由硝酸銨引起，但拒絕猜測意外原因；衛生部長指出，起因是一艘載有鞭炮的船隻在港口爆炸；海關關長則謂是硝酸鹽爆炸。

黎巴嫩首都貝魯特港口8月4日發生大爆炸，現場一度出現蘑菇雲。（Reuters）

其後安全總局首長易卜拉欣（Abbas Ibrahim）表示，爆炸可能是由充公得來的高爆炸性物料硝酸銨所引起，而物料正好儲存在港口的倉庫。黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）在Twitter批評有關做法「無法接受」，「這代表這批重達2750噸的硝酸銨已存放倉庫中近6年，但居然沒有採取任何安全措施。」

+ 9 + 8 + 7

大爆炸正值黎巴嫩陷入經濟危機、新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐，以及真主黨（Hezbollah）游擊隊在當地南部與以色列發生軍事衝突的局勢，不過交戰雙方都與事件劃清界線，以色列外長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi ）認為爆炸很大機會由火警引起；真主黨則呼籲國內各政治勢力團結，一同越過悲痛。黎巴嫩總理迪亞卜（Hassan Diab）形容當地遭到大災難打擊，揚言涉案人士會付出代價。

美國、法國、英國及伊朗已表明有意提供協助，以色列及土耳其則分別表示願意提供醫療及人道等援助物資。

（綜合報道）