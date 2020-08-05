【黎巴嫩大爆炸】傷者堆滿醫院地板　市長落淚：猶如二戰廣島原爆

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）周二（8月4日）發生大爆炸，一度出現蘑菇雲，爆炸威力連遠至240公里外的塞浦路斯首都尼科西亞（Nicosia）都能感受到，至今逾70死，近4000人受傷，仍有很多人失蹤；爆炸一刻有民眾以為是地震，現場附近遍佈死傷者。

黎巴嫩首都貝魯特港口8月4日發生大爆炸，現場一度出現蘑菇雲。（Reuters）

大爆炸威力強大，全市都感受到震動，港口大部分地區被夷為平地，不少建築物窗戶玻璃被震碎，露台遭震垮，很多人被玻璃碎片及雜物弄傷流血。爆炸原因仍待確定，但初步顯示可能是高爆炸性物料硝酸銨導致，當局指一批銷酸銨自2014年後儲存在港口倉庫。

貝魯特市長阿布德（Marwan Abboud）視察災場後落淚，形容情況猶如長崎和廣島在二戰末期遭受原爆的情景，貝魯特已是一座被摧毀的城市。

在當地的人權工作者巴蘇勒（Joelle Bassoul）稱，爆炸發生時她與其母親在一起，感受到兩次衝擊波，「第一次是一陣巨響，我立即就知道是爆炸，幾秒之後感受到第二次非常強烈的衝擊波。周圍的人都在尖叫，還有幾輛汽車被『吹入』大廈內，我的寓所也損毀嚴重。」

獨立記者薩夫萬（Luna Safwan）表示，她當時身處距離貝魯特約10公里的城鎮巴卜達（Baabda），同樣感受到爆炸引起的衝擊波，「即使是內戰期間，我的父母也從未有過這樣的感覺。我們沒想到這（爆炸）會波及巴卜達。」

挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）成員哈迪德（Samah Hadid）在Twitter上稱：「我的公寓及整座大廈被大爆炸完全摧毀，到處都是死傷者，希望所有人都平安無事。」

市內醫院很快就不勝負荷，有醫護人員表示，爆炸後醫院湧入大量傷者，堆滿了急症室地板；當局已呼籲民眾緊急捐血，以及尋求外界提供發電機維持醫院照明。

黎巴嫩《每日星報》（The Daily Star）辦公室位於貝魯特港口地區僅400米，根據該報社記者上傳至Twitter的畫面，爆炸導致大樓辦公室內一片狼藉，場面相當駭人。

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黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）要求最高國防委員會召開緊急會議商討，總理迪亞布（Hassan Diab）將周三列為哀悼日。以色列官員強調是次爆炸與以色列無關；美國、法國及伊朗都表示，準備向黎巴嫩提供協助。

（綜合報道）