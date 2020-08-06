「抄考」大師Facebook狙擊TikTok？　複製品不一定活得比原作好

正當中國字節跳動旗下手機應用程式抖音的海外版TikTok身陷困境，美國科技巨擘Facebook旗下產品Instagram推出新功能Reels，搶攻同類市場。時機的巧妙讓人不禁想到Facebook是衝着TikTok而來。不過這次並非Facebook首次被冠上抄襲的罪名，根據往績，「抄考」的結果並非一定美好。

根據官方介紹，用戶可以使用Reels在Instagram相機建立和編輯最長15秒的短影片，並可以新增特效和音樂到連續短片或使用自己的原創音訊。外界認為新功能根本是TikTok的複製品，最大分別在於影片長度：TikTok影片最長60秒。

對於推出新功能的時機，Instagram產品負責人沙阿（Vishal Shah）回應指是巧合，功能已經發展逾一年。他承認TikTok表現很好，不過短影片市場不是TikTok所發明的，並指「產品靈感來自不同地方」，包括其他公司。他認為，Reels帶出的感覺跟TikTok不同。

Instagram推出新功能，用戶可以使用Reels在Instagram相機建立和編輯最長15秒的短影片，並可以新增特效和音樂到連續短片或使用自己的原創音訊。Reels 目前未開放給所有人使用。目前僅限特定國家或地區能夠製作連續短片。（Facebook）

IG Story空前成功 打垮Snapchat

這次並非Facebook首次嘗試仿製其他社交媒體的功能，Snapchat的限時動態便是熟悉的例子。Instagram最初只是普通分享相片和影片的平台，後來2016年推出限時動態功能（Story），成為用戶現時其中一項最常使用的功能。

2013年，Instagram母公司Facebook有意收購新興社交媒體Snapchat的母公司Snap，不過Snap行政總裁施皮格爾（Evan Spiegel）拒絕。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）後來推出「抄考」而來的手機應用程式Poke和Slingshot，最終失敗收場。

Instagram的限時動態功能卻取得空前的成功。用戶無需時時執着於在方格策劃完美的佈局，反而可以透過只有24小壽命的限時動態更加輕鬆分享內容。根據統計，2018年10億用戶有一半每日使用限時動態功能。Instagram使用限時動態功能的用戶數目迅速超越Snapchat用戶，讓Facebook成功打擊其中一名最大競爭者，成為迄今最成功的複製品。

Pinterest的用戶通常利用平台尋找不同方面的靈感，例如婚禮、家居佈置和時裝，吸引商戶透過Pinterest刊登廣告。圖為2019年1月18日，有人利用Pinterest尋找食譜靈感。（Getty Images）

抄考Pinterest失敗收場 仿製TikTok屢敗屢戰

當然，複製品不一定活得比原作好。除了「抄考」Snapchat的Poke和Slingshot以外，Facebook還推出過類似Pinterest的Hobbi。Pinterest的優點在於用戶能夠根據關注的主題輕易尋找到靈感，例如是婚禮、家居佈置和時裝等。2020年初，Facebook推出Hobbi，讓用戶紀錄他們製作的工藝作品，不過四個月後草草離場。

TikTok作為行內急速冒起的競爭對手，自然逃不過Facebook的雷達。2018年8月，Musical.ly和TikTok合併，進軍海外市場。三個月後，Facebook推出獨立手機應用程式Lasso，容許用戶拍攝15秒的影片和配搭音樂，跟TikTok和新推出的Reels功能相似。不過由於缺乏固有的用戶群，Lasso難以吸納用戶。根據「科技關鍵」博客（TechCrunch）報道，截至2019年6月1日，Lasso於最大市場墨西哥每日只有不足8萬名Android活躍用戶。Facebook今年7月決定將Lasso下架。

從往績而言，Facebook勝負成敗也許在於複製品存在的模式。沙阿表示，Instagram從Lasso上了一課，「新的獨立手機應用程式讓你有彈性，同時需要建立受眾。」將「複製品」依附於原有產品並利用原有用戶群發展，也許是Facebook較有把握的方式。