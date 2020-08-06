【美國大選】「預言家」靠13因素連續9屆測中結果　今年料拜登勝

美國大選將在11月3日舉行，在總統特朗普及民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）積極備戰之際，美國傳媒8月5日報道，一位曾準確預測9屆美國大選結果的專家認為前副總統拜登會在11月大選中擊敗特朗普。

《紐約時報》8月5日發布一段影片，美利堅大學（American University）歷史學教授利奇特曼（Allan Lichtman）在片中作出這項預測。

利奇特曼自1984年開始連續9屆成功預測美國大選結果。他是少數預測特朗普2016年能夠當選的人之一。這位教授亦曾預測到特朗普會遭遇彈劾。

利奇特曼用自己設計的「13項關鍵因素」來判斷誰將獲得勝利。因素包括長期經濟、短期經濟及社會動盪等等。他相信今次選舉結果會是接近的，他用系統預測出有7項因素對拜登有利，另外6項對特朗普有利。

圖為7月28日美國民主黨總統候選人拜登在威爾明頓出席一個競選活動時發言。（AP）

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利奇特曼指，非裔美國人弗洛伊德（George Floyd）及泰勒（Breonna Taylor）死亡後出現反種族不公的示威活動，造成全國大型社會動盪，這是對拜登有利的潛在因素。