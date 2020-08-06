【美國大選】拜登批評特朗普與中國的貿易協議失敗

美國民主黨總統競選人拜登（Joe Biden）8月5日批評稱，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國達成的第一階段貿易協議「失敗了，非常糟糕」，北京遠未兑現購買美國商品的承諾。

據路透社8月5日報道，美國民主黨總統競選人拜登5日發聲明，批評美國總統特朗普處理美國與中國貿易關係的方式。

拜登在聲明中稱，「特朗普與中國的『第一階段』貿易協議失敗了，非常糟糕。」

拜登說，目前的中美第一階段貿易協議「無法執行」，而且「充滿了北京含糊、軟弱和重複的承諾」，使中國得以繼續「向其國有企業提供有害補貼」，並「竊取美國的創意」。

路透社指出，拜登發表的上述聲明印證，在11月3日特朗普和拜登之間在今年的美國大選對決之前，在中國問題上的鷹派交鋒將繼續是標誌性的外交政策問題。

美國商務部數據顯示，6月份中國貿易逆差較上月擴大5%，至284億美元，意味北京遠未兑現購買美國商品的承諾。

美國《華爾街日報》8月4日報道，知情人士透露，美國和中國已同意在8月15日或前後舉行高級別會談，以評估北京是否遵守了中美今年早些時候簽署的第一階段貿易協議。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和中國副總理劉鶴將參加會談，可能會以視像會議的形式舉行。

會談焦點將集中在中美第一階段貿易協議上，其中包括中國承諾在兩年內將從美國的進口增加2,000億美元。

但該消息迄今尚未得到中美雙方的證實。