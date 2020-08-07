【新冠肺炎】特朗普訪問俄亥俄州前夕　州長證實確診

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日前往俄亥俄州（Ohio）視察，但在他到達前夕，州長德瓦恩（Mike DeWine）表示自己感染新型冠狀病毒（COVID-19），因此取消與特朗普的會面。

現年73歲、共和黨的德瓦恩於Twitter發表聲明，指他目前未有出現病徵，並會在未來14天於首府哥倫布（Columbus）家中隔離14天，副州長赫斯特（Jon Husted）亦已經接受病毒檢測，結果呈陰性。除了德瓦恩，俄克拉荷馬州（Oklahoma）州長斯蒂特（Kevin Stitt）在7月亦證實確診。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）稱，特朗普希望德瓦恩可以早日康復，盡快再次領導偉大的俄亥俄州。白色幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，會為當地官員與特朗普會面作出替代安排，但對方的行程則不會有太大變化。

特朗普會到克里夫蘭（Cleveland）的惠爾浦（Whirlpool）洗衣機工場視察，並計劃簽署行政命令，刺激美國藥物及醫療設備的產量，包括要求政府從本地企業採購物資。他之後會在自己的高爾夫球會等地方出席籌款活動。

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