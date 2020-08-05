【新冠肺炎】美國宣布展開抗體藥物後期臨床實驗

美國國家衛生研究院8月4日公布，禮來研究實驗室（Lilly Research Laboratories）將展開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗體藥物的後期臨床實驗。藥物由加拿大Abcellera Biologics和禮來研究實驗室合作研製。

加拿大Abcellera Biologics起初從新冠肺炎康復者的血液樣本發現LY-CoV555抗體，隨後聯同禮來研究實驗室合作研發。第三期臨床實驗將從全球招募約300名志願者，他們必須為住院患者，症狀輕度至中度，而且持續不超過13天。他們將透過靜脈注射用藥，或接受注射安慰劑，並接受標準的治療，包括抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）。

第三期臨床實驗由哥本哈根大學的教授隆格倫（Jens Lundgren）負責。如果藥物在實驗五日後顯示安全有效，實驗對象可望擴大至1000人，並納入重症患者。臨床實驗主要目標是，患者出院後能持續恢復期14天。

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同時，新藥也將試驗症狀輕度至中度、但未住院的患者，作為同日同步展開的中期試驗一部份。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）表示，要研究這種調查型治療的影響，於同一時間對不同族群患者進行實驗是很重要，如此才能證實無論患者病情是輕是重，藥物都有所幫助。