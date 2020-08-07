【黎巴嫩爆炸】馬克龍承諾為貝魯特籌款　籲國際調查事件

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生大爆炸，造成嚴重傷亡、大量建築物被摧毀。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6日到訪當地，宣布法國會安排一個國際會議，目標是籌款為貝魯特進行重建，及救治災民。

黎巴嫩大爆炸：圖為2020年8月6日，一名在8月4日貝魯特大爆炸中死亡的女子的遺體被運到黎巴嫩南部舉行喪禮，她的姊妹伏在棺木上痛哭。 （AP）

馬克龍在貝魯特向記者表示，法國在幾天內會協助安排一個國際會議，以支持及協助貝魯特及黎巴嫩人。會議會調動國際資金，包括歐洲的、美國的、同一地區國家及其他地區國家的資金，以向黎巴嫩提供藥物、食物及重建住宅所需的一切。

馬克龍指，所有籌得的資金會以「全透明」的方法處理。他亦承諾會有由法國或國際負責的管理體系，確保資金直接用於黎巴嫩人身上，及直接提供予非政府組織與有需要的團隊。

他同時表示，需要一個全面透明的國際調查團找出今次意外的原因，並要求黎巴嫩政府作出經濟及政治改革，打擊貪污問題，否則當地會繼續沉淪。他之後再補充，稱須審計黎巴嫩央行等緊急事項，令聯合國及世界銀行可以參與改革，警告不採取任何行動只會導致當地在數個月內沒有貨物入口，影響燃料及食品供應。