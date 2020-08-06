【黎巴嫩爆炸】前總理被殺案　國際仲裁法庭延遲至18日公布裁決

黎巴嫩前總理哈里里（Rafik al-Hariri）於2005年2月14日在貝魯特被汽車炸彈炸死，國際仲裁法庭「黎巴嫩特別法庭」原定於8月7日公布此案裁決。因黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心附近港口區4日發生大爆炸、造成嚴重傷亡，黎巴嫩特別法庭5日宣布，會延遲至18日才公布裁決。

黎巴嫩貝魯特爆炸：圖為2010年2月12日，貝魯特有工人正在掛起印有前總理拉菲克哈里里肖像的海報。（Reuters）

黎巴嫩特別法庭發聲明指，出於對8月4日貝魯特大爆炸遇難者的尊重，及因為黎巴嫩會有為期3天的哀悼日，法庭會延遲公布裁決。

在2005年的汽車炸彈爆炸事件中，除了哈里里外，還有21人被炸死。聯合國及黎巴嫩於2007年成立黎巴嫩特別法庭，審理哈里里被殺案及與此案差不多時間在黎巴嫩發生、與政治有關的謀殺案。

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拉菲克哈里里被殺案有4名被告，分別是阿亞什 (Salim Jamil Ayyash)、邁爾希（Hassan Habib Merhi）、薩卜拉（Assad Hassan Sabra）及奧奈西（Hussein Hassan Oneissi）。他們被指與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）有關。他們被控串謀進行恐怖襲擊，阿亞什被控作出恐怖主義行為、謀殺及謀殺未遂。現時4名被告均行蹤未明，亦未有出席審訊。黎巴嫩真主黨則否認與哈里里被殺案有關。