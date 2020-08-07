紐約州入稟要求解散全國步槍協會　指控高層挪用公款

美國紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）8月6日提出起訴，要求解散全國步槍協會（National Rifle Association），指控協會高層將數以百萬計的資金用於個人用途，並收買前員工，要求對方不要揭發。

紐約州入稟曼哈頓的法院，指控全國步槍協會高層挪用公款，違反協會內部政策以及州和聯邦法律。她形容，協會是貪婪、虐待和違法行為的溫床，強調無人可以凌駕法律。行政總裁拉皮埃爾（Wayne LaPierre）和另外三人被列為被告。

詹姆斯指，協會高層用公款支付前往巴哈馬的家庭旅行、私人飛機和昂貴的膳食，導致協會於三年內轉盈為虧，從2,800萬美元盈餘變成3,600萬虧蝕。拉皮埃爾被指收受昂貴的禮物，使用供應商的遊艇，並為自己設定一份1,700萬美元的離職合約。

圖為2020年2月29日，全國步槍協會行政總裁拉皮埃爾出席保守派政治行動會議。（美聯社）

全國步槍協會是美國最大的槍械組織，跟總統特朗普（Donald Trump）所屬的共和黨關係密切。協會主席梅多斯（Carolyn Meadows）反駁指，訴訟是無根據和有預謀的攻擊，形容是跟競選活動有關的權力鬥爭。