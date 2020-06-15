亞特蘭大黑人遭警開槍擊斃　美國警察是否太易使用致命武力？

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）在警察武力執法中死亡一案，引發的美國示威浪潮未止，亞特蘭大再發生黑人被白人警員槍殺案件。在弗洛伊德的死亡後，社會已有呼聲要求警察改革，亞特蘭大的事件再度讓人關注，美國警方是否太易使用致命武力。

圖為6月12日，從另一名警員身上的攝錄機，拍攝到警員正在與布魯克斯對話的情景。布魯克斯後被證實酒精超標，並在拒捕、襲警逃跑期間遭擊斃。（AP）

事發6月12日，黑人布魯克斯（Rayshard Brooks）在亞特蘭大一間快餐廳前，因未能通過酒精測試被捕。就在警方進行拘捕時，布魯克斯突然反抗，最終被白人警員開槍擊斃。

根據警員所攜攝錄機，汽車和餐廳的閉路電視影像，布魯克斯反抗時一度搶去其中一名警員的電槍逃跑。布魯克斯是有拒捕並襲警之嫌，但警員應否隨即拔槍將其擊斃，值得商榷。

美國警員容許在「合理」時開槍

儘管各州法律不同，但美國警員一般容許在「合理」的時候使用致命武力，這個「合理」的時候，是指當警員認為自己或他人生命受到威脅的時候。亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）指責事件無須開槍解決。涉事警員即時被革職，亞特蘭大警長希爾茲（Erika Shields）亦宣布辭職。

事件正好發生在黑人弗洛伊德遭白人警員壓頸致死之後不久，布魯克斯之死再次觸發當地社區對警員不滿，引發又一場的示威。

圖為6月12日，從一個閉路電視中看見的情景，布魯克斯一度把黃色的電槍指向警員，隨後警員將其擊斃。驗屍報告指布魯克斯是背後中槍死亡。（AP）

何時才應開槍？

這不是第一次發生白人警員槍擊黑人事件，事實類似的案件在美國不時發生，最極端的例子發生在2014年俄亥俄州克里夫蘭市：一名白人警員在接報公園可能有未成年人持槍後，在抵達現場走下警車的2秒間，便槍殺了一名手持玩具槍的12歲黑人少年。

美國警察容易使用致命武力，部分原因是因美國槍械管制較為放鬆。美國是全球每百人擁有最多槍枝的國家，警方執法難免處於危險，因此需要果斷使用武力。以保障自己及市民安全。但是什麼時候才有使用的必要，成為爭論焦點。

美國民主黨提出的修法中，便提出了要求把「合理」開槍，改為警方需在「必要」的時候，即無其他合理可行的選擇下才能使用致命武力。華盛頓亦通過了一項規定，要求陪審團在審理警員槍擊案件中，需考慮警員在過程中有否採取令事態降溫的措施，及先前行為是否增加致命反抗的風險。

另有意見認為，警察訓練大部分時間集中在射擊及體力訓練上，缺少溝通應對技巧與談判訓練，亦是導致警員在千鈞一髮之際，會傾向使用拔槍射擊解除威脅，造成悲劇。

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