朝鮮黃海北道暴雨成災　金正恩到場視察指示動用儲糧救災

朝鮮中央通訊社8月7日報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩近日視察黃海北道銀波郡大青里一帶水災的情況，指示拿出自己的儲備糧和物資救濟災民。韓聯社報道，金正恩或旨在展示自己重視民生的領導人形象，安撫民心。

報道指，連日暴雨導致大青里的堤防坍塌，730多棟單層房屋和約600萬平方米農田被淹，179棟房屋毀損，但無人傷亡。

圖為2020年8月5日，朝鮮平壤雨勢頗大，兩名女子於街道撐傘走過。（美聯社）

金正恩指示將自己的備用糧食供給災區人民，動員部隊官兵投入重建工作，並稱在災後重建過程必要時可以使用戰略儲備物資。金正恩提出，安排在受災的銀波郡村莊新建800戶住宅。

金正恩表示，失去家園的災民可以暫且安置在軍黨委員會和軍人民委員會等公共設施，黨中央委員會各部門負責提供生活用品和醫藥品。

金正恩：金正恩是朝鮮現任、第三代最高領導人。朝中社2019年11月15日發布其相片，圖中的他正出席在元山葛麻機場舉行的「朝鮮人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽•2019」活動。（Reuters）

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韓聯社報道，這是金正恩繼2015年赴咸鏡北道羅先市視察災後重建工作情況後，第二次視察洪水災區。