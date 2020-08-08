美國前國家安全顧問斯考克羅夫特逝世　享年95歲

美國前國家安全顧問斯考克羅夫特（Brent Scowcroft）8月6日逝世，享年95歲。他曾在前總統福特（Gerald Ford）及布殊（George H. W. Bush）執政時期負責為國家安全提供建議。

斯考克羅夫特逝世：圖為1990年2月6日，美國時任總統布殊（右）與時任國家安全顧問斯考克羅夫特一同走過白宮的南草坪。（AP）

布殊家族的發言人8月7日發聲明指，斯考克羅夫特6日在位於維珍尼亞州福斯教堂市（Falls Church）的家中去世。斯考克羅夫特的妻子亦已去世，兩人育有一名女兒。

斯考克羅夫特在1925年出生，1947年畢業於西點軍校，其後在軍中服役近30年，之後獲時任總統尼克遜（Richard Nixon）看重。他在福特執政時獲委任為國家安全顧問，並在老布殊上台後再次擔任同一職位，他有份籌劃1991年的波斯灣戰爭。當時美軍與盟友的軍隊成功將入侵科威特（Kuwait）的伊拉克軍逐出當地。布殊盛讚斯考克羅夫特很優秀，而且從未邀過一點功勞。

斯考克羅夫特2004年批評前總統小布殊(George W. Bush）在伊拉克及阿富汗的戰事為「失敗的冒險」。早在2003年小布殊出兵伊拉克前，斯考克羅夫特就曾公開反對，質疑美國出兵的理由及形容該決定為2001年911恐襲後打擊恐怖主義工作的一次不明智轉移。