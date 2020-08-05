特朗普擬從TikTok收購案抽取收益　白宮拒答是否有法律依據

美國總統特朗普（Donald Trump）8月3日對TikTok收購案提出美國財政部須獲得一部分報酬的條件，白宮4日回應時，拒絕回答是否有法律依據。法律專家稱，特朗普此項要求或遭遇法律挑戰。

據路透社8月4日報道，對美國總統特朗普3日就TikTok收購案提出從中取得收益的條件，白宮官員4日並未做出說明。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）4日在霍士商業網絡（Fox Business Network）上表示：「並不存在具體的行動方案。」

庫德洛說：「總統可能是在這麼想，因為財政部在這方面做了很多工作，所以有很多選擇。我不確定這是否是一個具體的概念。關於費用或類似的事情，一切都有待觀察。」

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）在另一場新聞發布會上沒有提供其他細節，她表示，不想在這個問題上搶先在特朗普之前表態。

她重申，美國計劃在未來幾天對包括TikTok在內的中國應用程式採取一些行動，但她沒有提供細節。

麥肯尼兩次拒絕透露美國政府從TikTok收購案抽取收益的法律依據。

監管部門的律師表示，特朗普提出從TikTok收購案收益中抽取分成的要求，可能會面臨法律挑戰。

律師事務所Cleary Gottlieb的監管律師馬夸特（Paul Marquardt）說：「這顯然與國會的意圖不一致……考慮到美國外國投資委員會（CFIUS）長期以來的顧慮，他們希望維持自己不關心政治、只以國家安全為理由行事的聲譽，但不清楚這是否超出了總統的法定權限。」

美國法律規定，總統以國家安全為由阻止交易的決定不受司法審查。然而，法律專家說，根據美國憲法《第五修正案》（fifth amendment of the U.S. Constitution）以及其他法律，可能會提出法律挑戰。《第五修正案》禁止政府在沒有得到公正賠償的情況下攫取財產。

專家們補充稱，儘管此前美國憲法《第五修正案》對美國外國投資委員會命令提出的挑戰收效有限，但這將是首次針對美國政府收取交易費用提出挑戰。