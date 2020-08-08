印度快運空難增至18死　專家指機場「桌面式跑道」設計有問題

印度快運航空（Air India Express）一架載有190人的撤僑班機8月7日在南部喀拉拉邦（Kerala）降落時衝出跑道，墮谷後機身斷成兩截，造成至少18人死亡，包括正副機長。在這次事件後，涉事機場的「桌面式跑道」（tabletop runway）惹來輿論關注，有當地專家稱，早在9年前曾警告涉事跑道有問題，緩衝區域不足，但未獲正視。至於官方則表示，機場運作前有經過民航總局的仔細檢查。

印度快運航空（Air India Express）的客機8月7日墮谷後機身斷成兩截，圖為8月8日的情況（路透社）

在這次空難後，政府目前已找回飛機黑盒，正調查事故原因。但涉事卡利卡特（Calicut）國際機場的「桌面式跑道」（tabletop runway），已先引起媒體關注，該機場位處高原地帶，四處是山谷或山坡，故遭形容為「桌面」。

當地民航局安全建議小組成員、機師蘭加納坦（Mohan Ranganathan）向《印度時報》表示，涉事機場跑道並不安全，不應作飛機降落之用，特別是在下雨的時候。他認為這條桌面式跑道末端的緩衝區域（buffer zone）並不足，根據地勢，應該要有240米，但實際只有90米。跑道任何一邊的空間只有75米，不是法定要求的100米。他又稱，早在2011年曾去信小組及民航局講述此問題，但未獲正視。

當地另有一名在靛藍航空（IndiGo Airlines）工作的機師撰文指該機場的跑道引導照明系統差，沒有定期監測跑道的剎車情況等，他又指在夜間、大雨及大風的情況時，就會成為機師的噩夢。

根據民航部長普里（Hardeep Singh Puri）指，這次肇事飛機在降落時遇上大雨，因此決定爬升，並嘗試從另一方向降落，惟着陸後衝出跑道盡頭，飛機墜入山谷並斷開兩截。

至於印度外交國務部長穆拉利達蘭（V. Muralidharan）則否認涉事跑道危險，他表示，該機場是經過民航總局的仔細檢查後，才得到可讓大型客機起飛降落的營運許可。