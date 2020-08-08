印度快運空難增至17死包括正副機長　飛機曾嘗試降落不果

印度快運航空（Air India Express）一架載有190人的飛機8月7日在南部喀拉拉邦（Kerala）降落時衝出跑道，造成至少17人死亡，正副機長殉職。當局指，飛機在意外前曾經嘗試降落但不成功。

印度民航總局表示，事發於當地時間7日晚上7時40分，編號IX1134的客機從由阿聯酋杜拜（Dubai）飛往喀拉拉邦卡里普爾（Karipur）的卡利卡特（Calicut）國際機場。民航部長普里（Hardeep Singh Puri）指，肇事飛機在降落時遇上大雨，因此決定爬升，並嘗試從另一方向降落，惟着陸後衝出跑道盡頭，飛機墜入山谷並斷開兩截。

事發時機上共有190人，其中包括174名乘客、10名嬰兒和4名機組人員與2名機長，當局指有17人身亡，航空公司證實機長薩特（Deepak Vasant Sathe）及副機長已殉職，另有170多人受傷，部分傷勢嚴重。不過普里補充，飛機衝進山谷時沒有着火，令救援人員可以救出生還者。他亦稱，當地空難調查部門會就今次意外展開聆訊。

波音公司表示已經得知事件，目前正密切留意情況，並會向航空公司提供協助。

印度總理莫迪（Minister Narendra）在Twitter慰問死難者，形容事件令感到非常痛苦，表示與那些失去摰親的人同在，並希望傷者早日康復。外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）亦就事件表示哀悼。

這宗空難是當地自2010年以來最嚴重的空難，在2010年5月，一架同樣來自印度快運的航班發生類似意外，當時飛機從杜拜飛抵南部門格洛爾（Mangalore）機場衝出跑道並跌落山谷，導致158人死亡。