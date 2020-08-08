美國務卿8月11日至13日訪捷克　捷媒：蓬佩奧或撐參院議長訪台

撰文：許懿安
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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月11日至13日訪問捷克，捷克媒體稱蓬佩奧或會在此段期間，表示支持捷克參議院議長維斯特奇爾（Miloš Vystrčil）訪問台灣。
捷克新聞社（ČTK）8月6日報道，美國務卿蓬佩奧11日訪問該國首都布拉格，12日會晤維斯特奇爾並在參議院發表演說。
蓬佩奧訪捷期間還將與捷克總統澤曼（Miloš Zeman）、總理巴比什（Andrej Babiš）、外長佩特日切克（Tomáš Petříček）等人會面。
捷克參議院議長維斯特奇爾8月底訪台，引起北京政府示滿。圖為2020年1月13日捷克首都布拉格市長賀瑞普1月13日與來訪的台北市長柯文哲握手，兩人之後簽署姐妹城市協議。（AP）
捷克新聞網站Aktuálně在8月6日分析說，蓬佩奧來訪，正是維斯特奇爾訪台前夕，蓬佩奧可能會表示支持他訪台。
維斯特奇爾8月6日接受中央社訪問時稱，他會率領大約90人的代表團於8月29日從布拉格前往台北，8月30日至9月4日在台，5日回國。他透露此行是為了加強兩地在經濟及科技方面的連繫。他訪台期間會與台灣總統蔡英文及立法院長游錫堃會面，並會以「令人驚喜」的方式呈現自己對她想說的話，而且願意在立法院發表演說。