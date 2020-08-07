捷克議長維特齊29日訪台　稱要給蔡英文「驚喜」

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）日前接受中央社專訪表示，預定8月底率約90人的代表團訪問台灣，人員包括科研人士、議員和企業界代表。他說，訪團預定8月29日搭乘台灣民航包機自布拉格直飛台北，9月5日返抵捷克。 他稱，此行將會見蔡英文，並以「令人驚喜」的方式呈現他想對蔡英文說的話。

維特齊表示，全團成員出發前將自主隔離兩週並通過兩次新冠肺炎採檢，防疫要做到超過100%，以確保大家的健康安全。

維特齊說，在技術領域，訪團預定與台灣洽談人工智能、航天、現代化廢棄物處理等合作項目；在政治領域，將討論自由、民主、主權、人權等共享價值。他強調，這些價值都是國家發展的重要基礎，如果為了金錢利益犧牲這些價值，「到最後可能連金錢利益都沒了」。

維特齊稱，捷克民眾對各國因應疫情的狀況十分關注；台灣防疫成果有目共睹，更無償援贈捷克防疫物資，捷克民眾對台灣的好感度顯著提升，他也收到各界對台灣的讚賞。他通過專訪提前向台灣民眾問好，並再次感謝台灣協助捷克防疫，並透露訪團中的一位議員具醫學背景，此次訪台目的之一為考察台灣防疫工作以交流經驗。他更稱若有機會，十分願意在台灣立法院演說，訪台期間他也將拜訪台灣立法院長游錫堃。

維特齊認為，國會外交是民主政治重要一環，而此次台灣之行就是國會外交成果。