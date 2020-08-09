美媒：Twitter與TikTok商討合併美國業務可能

美國總統特朗普（Donald Trump）以國家安全為由，下令封殺抖音海外版TikTok後，微軟（Microsoft）有意將TikTok納入旗下，不過有消息指，Twitter亦有意合併業務。

華爾街日報8月8日引述消息人士報道，Twitter與TikTok正進行初步洽商，研究合併的可行性，包括涉及後者在美國業務。目前未知Twitter最終是否決定收購計劃，但勢會面臨巨大挑戰。

微軟與TikTok母公司字節跳動商討收購計劃多時，包括有意收購TikTok在美國、澳洲、加拿大及新西蘭的業務，因此被視為熱門之選；消息人士指Twitter的規模明顯落後於微軟，加上在支付收購費或遇上難度，所以估計Twitter成事的機會不大。

目前未知TikTok在美國的市值，外界估算為數百億美元，而Twitter的市值為290億美元，與微軟的1.6萬億美元相比有極大差距。不過消息人士則指出，Twitter的優勢就是其較細小的規模，指它不太可能面對像微軟或其他潛在買家涉及違反壟斷的審查。

Twitter在過去數年都錄得穩定盈餘，惟在最新一季卻出現12.3億美元虧損，而截至6月，該公司的現金及短線投資額合計為78億美元；微軟手上則有1360億美元可動用資金。不過Twitter曾在2016年以節省成本為由，關閉與TikTok功能相近的短片分享程式Vine。

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