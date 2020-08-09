日本貨船觸礁漏油　毛里求斯進入環境緊急狀態

一艘日本貨船7月25日在途經印度洋島國毛里求斯（Mauritius）附近海域時觸礁，其後漏出燃油，導致海域受到污染，危害生態環境，毛里求斯政府8月7日宣布進入環境緊急狀態，並向法國求助。

日本貨船觸礁漏油：圖為2020年8月7日，潛水員正在海上設置圍油欄，以防止日本貨船「若潮」號漏出的油污擴散。（AP）

涉事貨船「若潮」（Wakashio）號約長300米，由岡山縣的長舖汽船公司擁有、並由商船三井公司營運。貨船由中國出發，經新加坡前往巴西。事發時船上沒有運載貨物，20名船員成功逃生，沒有受傷。事發現場鄰近國際濕地公約《拉姆薩公約》（Ramsar Convention）指定的重要保護區域。

毛里求斯總理賈格納特（Pravind Jugnauth）在Twitter發文指：「若潮號失事代表毛里求斯的危險。我國缺乏扶正觸礁船隻的技術及專業知識，因此我尋求法國的幫助。」他更在貼文中標注法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），又上載貨船漏油的照片。

馬克龍表示，法國會派專業團隊及設備來協助毛里求斯處理油污。法國軍機會由法屬留尼旺島（Reunion）出發，運載控制油污的設備到現場，海軍船隻也會運載圍油欄及吸油劑到該處。