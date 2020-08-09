特朗普行政命令可能遇法律挑戰　最終造成「行政噩夢」

美國共和黨和民主黨未能就新一輪針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的紓困方案達成協議，總統特朗普8月8日簽署行政命令，延長多項救濟措施。不過此舉或會面臨來法律挑戰。

紓困措施包括延長額外失業救濟金發放，但由原本的每周600美元，下調至每周400美元；年薪不到10萬美元者，所得稅（income tax）推遲至2020年底才徵收，此外政府會延遲學生貸款的償還日期，並免除利息等。

繞過國會派錢或違憲法

美國憲法賦予國會決定聯邦開支的權力，特朗普以行政命令繞過國會的情況下透過行政命令延長救濟措施，或已產生問題。民主黨上周已表明，如果特朗普繞過國會透過行政命令行動，他們會提出法律挑戰。

圖為8月8日美國總統特朗普在新澤西州一個高爾夫球會舉行記者會，他在會上公布有關救濟措施。（Reuters）

延長救濟金未能解燃眉之急

延長失業救濟金的行政命令亦引起爭議。行政命令要求州政府就分擔支付額外失業救濟金的25%，其餘75%由聯邦政府透過聯邦緊急措施署（FEMA）的災難救濟基金支付。假如州政府無法支付或不想參與履行這協議，將不會收到任何額外的救濟金。它們只能發放正常的失業救濟金。

就算州政府有能力並願意分擔支付25%救濟金，這筆款項亦不能解決民眾燃眉之急。由於國會沒有授權延長額外的失業援助，那些州須建立一個全新的系統來發放援助。

全國就業法律項目組（National Employment Law Project）資深政策分析員埃弗莫爾（Michele Evermore）指出，這是一個「行政噩夢」。她說，設立一個新的計劃可能要花幾個月。

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或違斯塔福德法

聯邦政府及州政府能否發放這筆救濟金仍是未知之數，因為此舉可能會違反《斯塔福德法》（Stafford Act）。全名為《斯塔福德災難與緊急援助法》（Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act）的《斯塔福德法》，讓聯邦政府在國家面對自然災難時，爲各州和地方提供援助，並協調國家應對行動，包括調動聯邦基金。

喬治城貧窮與不平等研究中心（Georgetown Center on Poverty & Inequality）聯合執行主任杜塔-古普塔（Indivar Dutta-Gupta）指出：「在斯塔福德法項下，除非受救濟者不符合（領取）任何其他失業救濟金的資格，否則你（政府）不能支付失業救濟金。他們（政府）正陷入法律問題。」