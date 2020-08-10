【新冠肺炎・疫情】美國逾504萬人染疫　7月底兩周近10萬兒童確診

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的即時統計數據，截至香港時間8月10日上午7時34分，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案累計19,769,560個，累計729,351人染疫死亡。

美國仍是疫情最嚴重國家，路透社的統計結果指出，美國累計確診個案已屆500萬。

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，截至香港時間8月10上午7時34分，美國的新冠肺炎確診個案新增40,870個，累計增至5,041,473個，死亡個案新增472個，累計增至162,913個。

《紐約時報》8月9日報道，根據美國兒科學會和兒童醫院協會的最新報告指出，在7月最後兩周，美國有至少9.7萬名兒童對新冠病毒檢測呈陽性反應；而自當地爆發疫情以來，已有至少33.8萬名兒童確診染病。

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歐洲疫情反覆，英國8月9日新增1,062宗確診病例，為6月26日以來再次錄得單日逾千宗個案。希臘9日公布新增203個病例，是該國爆發疫情以來最高單日紀錄，令累計確診個案增至5,623個。

其他疫情重災區還包括巴西、印度、俄羅斯、南非、墨西哥及秘魯等。其中全球第二多病例的國家巴西，8月9日新增23,010宗確診個案，累計個案逾303萬宗。死亡個案新增572宗，累計個案逾101,049宗。

新西蘭來到8月9日，已是第100天沒有本地傳染個案。與此同時，澳洲及越南的確診個案再度增加。

越南有31個新增確診個案、1個新增死亡個案。該國累計確診個案增至841，累計死亡個案增至11個。