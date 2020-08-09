【新冠肺炎】金正恩向朝鮮開城市提供特別援助物資

朝鮮媒體8月9日報道，朝鮮領導人金正恩向因預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而全面封鎖的開城提供特別援助。

朝中社9日報道，載有物資的列車於7日抵達開城火車站，物資傳達儀式在開城市黨會議室舉行。

勞動黨中央政治局委員李萬建在儀式上致辭，他稱金正恩在開城被封鎖後採取緊急措施，保障糧食和藥品供應，這次再提供大量白米和生活補助金。

圖為8月5日朝鮮領導人金正恩在平壤主持勞動黨的會議。（AP）

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疫情到來對被聯合國制裁的朝鮮可謂百上加斤。韓國政府正考慮用以物易物方式推動韓朝經貿合作，以避開聯合國安理會對朝制裁的規定。

韓聯社8月9日報道，統一部長李仁榮5日會見外交部韓半島和平交涉本部長李度勳，就在不逾越安理會制裁框架下的韓朝以物易物經濟合作模式交換意見。

李仁榮在上任前已提出有關想法。他7月21日曾表示，朝鮮金剛山與白頭山泉水和大同江酒可以與韓國的大米、藥品交換。

制裁禁止朝鮮食品與農產品出口，不過礦泉水及啤酒等飲品的協調製度編碼與被禁貨品不同，不屬出口限制對象。

統一部認為，由於以物易物繞過銀行，沒有大量現金流動，只要不涉及禁止進出口貨物就不會違反制裁。韓國在必要時會通過經第三國轉運等方式促成交易。