【新冠肺炎・疫情】全球確診個案在43天內翻倍　突破2000萬大關

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的即時統計數據，截至香港時間8月11日上午7時35分，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案累計20,001,019個，累計733,897人染疫死亡。

路透社的統計結果指出，全球的累計確診個案已超過2,000萬。美國、巴西和印度患者人數佔全球確診總數的逾一半。自中國武漢公布首宗確診病例後，全球個案花近6個月時間達到1,000萬大關，之後僅在短短43天內，個案數目翻倍至2,000萬，顯示疫情正加速。

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美國是全球最多確診及死亡個案的國家。據美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，截至香港時間8月11上午7時35分，美國的新冠肺炎確診個案新增44,348個，累計增至5,085,821個，死亡個案新增457個，累計增至163,370個。

歐洲疫情有反彈跡象，西班牙過去一天新增1,486個確診個案，累計增至322,980個，超越英國累計的311,641個，成為西歐確診個案最多的國家。

法國衛生部8月10日公布，因感染新冠肺炎而入院治療的人數在過去3天增加35人至5,045人，是當地解除封城措施以來最大升幅。過去3天的確診個案亦增加4,854個，累計增至202,775個，顯示病毒在該國正加速蔓延。