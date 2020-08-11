收購經營卻難以切割　微軟收購TikTok將遇技術障礙

微軟（Microsoft）正就收購抖音海外版TikTok，與其母公司字節跳動洽談。但面對如何確保TikTok資料能搬至美國，及TikTok背後運算的技術挑戰，將會成為收購的一大難關。

圖為2018年10月，為於美國洛彬磯的微軟劇院。微軟目前正就收購TikTok業務正與字節跳動磋商。（Reuters）

微軟早前發表聲明，指正在考慮收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的服務，並負責這些市場的運營。不過路透社分析指出，若徹底將TikTok分散於上述各地的用戶資料與字節跳動完全切割，可能需要一年的時間。

網絡安全公司River Loop Security的網絡專家斯皮爾（Ryan Speers）指出，微軟即使在接手初期，仍要依賴字節跳動提供源碼，處理及管理TikTok用戶資料，再逐步把TikTok用戶搬至新建系統。

這代表美國政府要求在短期內讓微軟把TikTok與字節跳動完全切割，技術上並不可能。

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除了用戶資料，微軟在購買TikTok地區經營業務後，如何應用TikTok背後技術是另一個重大挑戰。TikTok分配不同用戶不同短片，是透過分析用戶習慣及資料得出的運算結果。這運算技術系統是字節跳動的財產，並與中國版的抖音及旗下其他軟件共享。

因此，儘管字節跳動願意把TikTok的地區經營業務賣予微軟，微軟亦不一定能完全取得其背後的核心技術。但由於美國政府要求把TikTok與字節跳動完全切割，意味微軟需要在現有基礎，甚至重零開始開發相關技術。這亦代表未來美國版本的TikTok，提供內容可能與現時的完全不一樣。