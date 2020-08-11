【美國大選】拜登最快11日公布副手　賀錦麗Unfollow拜登惹猜測

美國民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）的副手遴選進入最後階段，預計最快11日或12日公布人選。加州參議員賀錦麗 （Kamala Harris）8月10日突然不再關注拜登競選團隊的Twitter帳戶，難免引起外界猜測。

民主黨全國代表大會定於8月17日至20日舉行。《紐約時報》（New York Times）8月10日指出，預計拜登最快會在11日或12日宣布他的決定。《華爾街日報》此前預料，拜登會在本周與候選人進行面試，並會在8月17日前宣布決定。

有傳媒發現，賀錦麗在拜登公布副手人選前夕，突然不再追蹤對方競選團隊的Twitter帳戶。

報道引述推測指出，這可能反映拜登人選的抉擇；不過亦有聲音猜測，賀錦麗可能從未追蹤對方競選團，並認為這可能是Twitter的小故障。

外界盛傳多名大熱人選，包括加州參議員賀錦麗 （Kamala Harris）、俄克拉何馬州參議員沃倫（Elizabeth Warren）、佛羅里達州眾議員達明斯（Val Demings）、亞特蘭大市長巴頓（Keisha Lance Bottoms），以及加州眾議員巴斯（Karen Bass）、前國家安全事務助理蘇珊賴斯（Susan Rice）。