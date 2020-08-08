【美國大選】華府官員：中俄伊朗或干預　北京不希望特朗普連任

美國臨近11月的總統大選，特朗普（Donald Trump）能否繼續執政成為焦點，華府一份情報報告指，中國並不希望見到特朗普勝選。

美國國家反間諜執法辦公室（National Counterintelligence and Security Center）主任伊萬尼納（William Evanina）8月7日發表聲明，指外國在會美國大選前會透過公開及隱蔽方式影響選民的決定，改變美國政局，增加當地不和情況，損害美國民眾對民主進程的信心。

他特別指出中國、俄羅斯及伊朗企圖干預大選的情況，在中國方面，國家反間諜執法辦公室分析指，中國認為特朗普「難以預計」，因此不希望他可以連任。當局提到中國在選前擴大影響力，並視白宮在香港、南海、5G、TikTok等立場可能左右選情，因此向被視為反對中國利益的政治人物施壓，轉移及反擊對中國的批評。

美國國家反間諜執法辦公室指，中國認為特朗普「難以揣測」，因此不希望他再次膀出大選。（Reuters）

而在俄羅斯方面，莫斯科被指利用連串方式詆毀民主黨的總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden），包括批評對方在奧巴馬（Barack Obama）時代對烏克蘭的政策，以及他支持俄羅斯內部反總統普京（Vladimir Putin）的人士等。伊萬尼納認為，部分與克里姆林宮有關的政治行動者會透過社交媒體及俄羅斯傳媒散佈對特朗普有利的消息。

伊萬尼納亦提到，伊朗憂慮特朗普成功連任會繼續對當地施壓，導致改變政權，因此德黑蘭方面在網上散播不實及反美資訊。