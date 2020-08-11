【新聞背後】內閣總辭不代表黎巴嫩問題解決　權力真空前景難料

黎巴嫩貝魯特港口大爆炸引發連串示威，總理迪亞卜（Hassan Diab）8月10日宣布內閣總辭，以回應市民訴求。不過政府宣布下台，不代表黎巴嫩今後將回復平靜，各種問題需得以解決。

圖為8月10日，黎巴嫩總理迪亞卜（Hassan Diab）宣布順應民意，決定辭職。（Reuters）

黎巴嫩自2019年以來經濟急速惡化，當地爆發大規模示威迫使前總理哈里里（Saad Hariri）下台。新總理迪亞卜在2020年1月就任，但僅僅半年，就因為貝魯特港的大爆炸而結束。

迪亞卜上任後承諾推行國家改革，以挽救經濟及消除貪污。有分析指出，政府在改革途中未見成效，現在辭職會增添政府不穩定。黎巴嫩美國大學政治科學家薩拉米（Imad Salamey）表示，總理今天宣布辭職，政府下台會造成政府真空，令今後變得更不能預測。

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迪亞卜內閣在宣布總辭後仍會繼續擔任看守政府，直至新政府成立。外界分析指這可能需時數個月，才能讓國會不同黨派及宗教組織達成共識。黎巴嫩憲法旨在建立宗教共處的國家，讓基督教、穆斯林遜尼派和什葉派間共同分享政府權力。

就傳統而言，黎巴嫩的總理永遠是遜尼派，國會議長是什葉派，而總統則是基督徒。如此的權力共享模型，加上過往的殖民歷史，讓黎巴嫩成為中東與歐洲競爭的舞台，伊朗、沙特阿拉伯及法國都在黎巴嫩的政治構成莫大影響力。

新政府成立需時亦意味改革將陷入停滯，經濟下行與社會混亂將繼續持續一段時間。法國與聯合國在9日達成共識，準備向黎巴嫩提供接近3億美元的資助，但要求資援款項由聯合國監管，而非由黎巴嫩政府監督，足以反映黎巴嫩的貪腐令國際社會無法信任。