【黎巴嫩爆炸】總理迪亞卜宣布辭職　政府下台

黎巴嫩總理迪亞卜（Hassan Diab）在當地時間8月10日宣布辭職，亦公布政府下台。他在電視演說中表示，貝魯特港區8月4日發生的大型爆炸緣於「當地特有的腐敗」。

他說：「今日我們會順從人民的意願，要求對這些躲了7年、須為這宗災難負責的人追究責任，以及（實現）他們想要的真正的改變。面對這個現實……我宣布這個政府辭職。」

黎巴嫩爆炸：總理迪亞卜8月10日宣布辭職。圖為2020年5月21日他在貝魯特舉行的新聞發布會上發言。（Reuters）

迪亞卜在8日國內爆發反政府示威後宣布提早舉行大選，稱這是解決國家深層次危機的唯一出路。

他在當地時間10日（香港時間11日）宣布辭職時說，政府與民眾一樣，要求審判那些須為這「罪行」負責的人。

黎巴嫩8月4日發生傷亡慘重的大型爆炸事件，起因被指是多年儲存在首都貝魯特港口一個倉庫的農業肥料硝酸銨被引爆，導致163人死亡、約6,000人受傷，約30萬人失去家園。

政府被指沒妥善處理這些化學物品肇禍，一下子「引爆」民眾對當局在應對國家經濟問題與處理疫情不力的憤怒，連日來大批民眾上街示威。

黎巴嫩爆炸：圖為8月9日，連續2天在該國首都貝魯特上街抗議的示威者拉起橫額，上面印有的字樣是：「我們是一個腐敗政府與伊朗宗教民兵組織的人質」。（Reuters）

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美國有線新聞網絡（CNN）8月10日引述兩名局長級消息人士稱，相信現政府會在當地時間10日晚上公布，將現政府「降格」為看守政府。

黎巴嫩已有4名內閣官員辭職，最初是新聞部長薩馬德（Manal Abdel Samad）、環境部長卡塔（Damianos Kattar）；財政部長瓦茲尼（Ghazi Wazni）及司法部長納傑姆（Marie-Claude Najm）10日相繼宣布辭職。此外已該國有7名國會議員請辭。

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