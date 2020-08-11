【美國大選】特朗普將公布接受提名地點　白宮或葛底斯堡戰場遺址

美國總統特朗普（Donald Trump）8月10日表示，他8月27日將在白宮或葛底斯堡美國南北戰爭遺址接受共和黨總統候選人提名，並發表演講。

特朗普8月10日Twitter上發文說，已將接受提名演講的可能地點縮窄到兩個，「一個是賓夕法尼亞州葛底斯堡戰場遺址，另一個是華盛頓特區的白宮。」他說快將公布有關決定。

他不論選擇在哪個地方發表演說都會引起爭議。

葛底斯堡位於賓夕法尼亞州一個共和黨人眾多的地區。而賓夕法尼亞州是傳統的搖擺州之一。特朗普選在這裏發表接受提名演說的原因，由此可見一斑。

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他選在葛底斯堡發表演說，也會直接讓選民想到，特朗普也過去一段時間反對將有涉及蓄奴的歷史人物的雕像拆除。葛底斯堡之戰是內戰中最慘烈的戰役，對很多史學家來說，聯邦軍在賓夕法尼亞州葛底斯堡取勝，標誌着美國內戰關鍵轉捩點。葛底斯堡也是美國前總統林肯（Abraham Lincoln）1863年發表《葛底斯堡演說》的地點。演說內容被刻在位於華盛頓的林肯紀念堂；林肯坐像置於堂中央，《葛底斯堡演說》刻在牆上。

如果特朗普選在白宮發表演說，這是將是高度富有爭議以及可能違法。他可能是史無前例地利用聯邦政府物業進行政治黨派活動。

已有議員指出，特朗普此舉或違反「哈奇法」（Hatch Act）。簡單而言，這條在1939年通過的法例，規管聯邦政府員工，以及是接受聯邦政府資助州分的僱員不可在辦公時間內參與政黨活動，確保聯邦政府行政中立，不受任何黨派人士影響。

距離共和黨全國代表大會開幕只剩不到3周，因新冠肺炎（COVID-19）疫情經歷更改會址又最終取消的大會議程，至今仍未完全確定。

共和黨全國大會8月24日至27日舉行，特朗普原定8月24日在北卡羅來納州正式接受提名。由於北卡州民主黨籍州長因應疫情實施限制，特朗普將演說等活動遷至佛羅里達州舉行，不過佛羅里達州疫情反彈，特朗普隨後取消計劃。