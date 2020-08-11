芝加哥市中心爆發大規模搶掠　逾百人被捕

美國芝加哥發生大規模搶劫，市中心多間商店街遭劫匪闖入洗劫，更一度與警方爆發槍戰。市中心後實施封鎖，大橋升起中斷來往市中心交通。

圖為8月10日，芝加哥市中心，途人路經一間被打玻玻璃，進入搶劫的商戶。（Reuters）

據芝加哥警方指出，槍劫是9日下午一次槍擊事件引起。當時警方正調查一名持槍男子，該名男子突然向警員開槍，警員還擊槍傷該名男子。

槍擊現場聚集很多民眾，警方稱一些不實消息從此時開散開，其中有指警方槍傷的男子未有持槍，是一名無辜少年，引起民眾不滿。美國5月發生黑人弗洛伊德（George Floyd）死於警察暴力的事件，令憤怒情緒再度升溫，一些社交媒體開始出現鼓勵搶掠的帖文。

搶掠事件自傍晚時份發生，芝加哥各處出現大規模搶劫及破壞。有匪徒跑往密歇根大道打破商店的玻璃，闖入店舖大肆搶掠。有人更嘗試撬開自動櫃員機，並向在場警員投擲雜物。有報道指有警員在追捕偷走收銀機的匪徒時，一度爆發槍戰。

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當晚芝加哥頒布緊急措施，暫停所有交通工具，並升起前往市中心的大部分橋樑，阻止人員出入。搶掠一直維持至10日凌晨時分才受控制，當地報道指出事件造成最少13名警員受傷，超過100人被捕。

橋樑在10日早上時分放下回復正常，但市長萊特富特（Lori Lightfoot）宣布，會在晚上8時再度實施交通管制，直至11日的早上6時為止。

警方強調事件並非有組織的示威，是純粹的犯罪行為，而最初被警方槍傷的男子相信並無生命危險。市長萊特富特強調毋須聯邦執法人員協助。