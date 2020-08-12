【新冠肺炎・疫情】美國逾513萬人染疫　哈薩克確診個案突破10萬

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的即時統計數據，截至香港時間8月12日上午7時27分，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案累計20,188,678個，累計738,668人染疫死亡。

美國是全球最多確診及死亡個案的國家。據美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，截至香港時間8月12上午7時27分，美國的新冠肺炎確診個案新增53,029個，累計增至5,138,850個，死亡個案新增1,110個，累計增至164,480個。

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歐洲疫情令人憂慮，法國確診病例在過去24小時新增1,397個，較前一天急增近一倍。總理卡斯泰（Jean Castex）形容，法國民眾對確診個案上升已經不太關心，呼籲國民要合作抗疫，避免疫情進一步蔓延。

英國方面，確診個案在8月11日新增1,148個，為6月21日以來最多，令累計個案增至312,789個。

哈薩克在過去24小時錄得722個確診病例，累計個案達到100,164個，1,269人死亡。從8月1日至11日，哈薩克每日錄得13,337個不明肺炎病例，這些個案具有新冠肺炎臨床症狀，但對新冠病毒檢測結果為陰性，當中已有173名患者死亡。

新西蘭奧克蘭8月11日確認出現4宗新冠病毒肺炎新增本地個案，打破該國已持續102天的「零確診」記錄。