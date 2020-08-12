【黎智英被捕】特朗普稱香港問題棘手　因其「附接」中國大陸

美國總統特朗普（Donald Trump）8月11日接受Fox Sports Radio訪問，除了談及他與中國國家主席習近平的關係，亦說及香港現在的情況。他說香港的問題「有點棘手」（a little bit tough），因為它「附接」（attach）中國大陸。

他在訪問中被問及有關最近數月中國以新的《港區國安法》實行打壓以及威脅香港的自治，還有國安警8月10日拘捕壹傳媒創辦人黎智英。他的回答沒有呼應美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）所說對黎被捕「深感困擾」，反而投訴說，香港因「大量激勵措施」，賺了很多美國可以賺的錢。

他在訪問中也有談及香港的政治情況的，稱在「一些特定立場上有點棘手」，因為從地圖上看到，香港是「附接」中國大陸。他說：「你知道，它（香港）是（中國）一部分——是它一部分，當（我們）看地圖，（會見到）它附接着中國。所以在一些特定的立場上有點棘手。」

How Trump describes China-Hong Kong relations on Fox Sports Radio: "You know, it's a part— it's a part, when you look, I mean, take a look at a map. It's attached to China. So it's a little bit tough from certain standpoints." — Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 11, 2020

美國媒體The Week的撰稿人Tim O'Donnell在8月11日的報道第一句便指出，特朗普是時候上一堂地理課。他的意思應是指，在地圖上香港與深圳是一河之隔。但事實上香港與中大陸接連的地方部分並無河流分隔。此外界亦不明白，特朗普所說地理上香港附接中國，與他在一些特定立場上感到棘手是有何關係。

圖為美國總統特朗普與中國國家主席習近平率團，在2019年6月29日在日本大阪出席二十國集團峰會期間舉行「習特會」。（AP）

特朗普也在訪問中提到，他與習近平的關係因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而磨損，此外兩人也很久沒對話。特朗普說：「我喜歡他，但我的感覺不一樣了。」

特朗普提及中美達成第一階段貿易協議並稱：「我曾跟他有非常好的關係。我曾跟習主席有很好的關係。我喜歡他，但我的感覺不一樣了。」

他說自己的感覺在新冠疫情持續期間變了：「我當然覺得不一樣了。我（跟他）曾有非常、非常好的關係，而我很久沒和他說話了。」

特朗普說發生疫情的後果比貿易衝突更糟差，「比貿易協議糟一千倍，發生在所有死者身上的事以及……全世界的運作須關閉，這是恥辱。」