英媒：白宮文件顯示華府對TikTok禁令包括不准投放廣告

美國總統特朗普（Donald Trump）於8月6日簽署禁止與中國短片應用程式抖音海外版TikTok交易的行政命令，但未說明在45天後哪些交易將被禁止。英個傳媒8月11日引述白宮的一份文件透露了一些細節。

據路透社8月11日報道，根據白宮的一份文件，特朗普的禁令有可能會阻止美國應用程式商店（App store）向用戶提供TikTok，並禁止廣吿商在TikTok投放廣吿，以及用戶將TikTok下載到設備上。

報道分析稱，通過這個文件，外界可能更加了解特朗普政府的想法。文件顯示由於擔心TikTok處理個人數據的安全性，美國政府正在考慮干擾TikTok業務營運和融資的關鍵環節。

美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）網絡安全專家劉易斯（James Lewis）認為，「這讓TikTok在美國喪命」，「如果它想增長，這些規則是一個巨大的障礙」。但他同時指出，美國政府可能無法阻止美國人從外國網站下載TikTok。

一位熟悉白宮文件的消息人士證實了該文件的真實性，而TikTok尚未回應此事。

在特朗普上周簽署行政命令後，TikTok吿訴廣吿商，它將繼續遵循計劃的廣吿活動，並對任何無法完成的廣吿進行退款。此外，它還將與重要影響力的人士合作，在受到禁令的情況下將廣吿遷移到其他平台。

目前還不清楚特朗普的命令是否會得到執行。美國科技巨頭微軟公司（Mircrosoft）一直在牽頭談判，在特朗普政府的監督下，收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的業務。如果交易成功，禁止與TikTok的交易將變得毫無意義。

路透社還稱，白宮文件並未寫明美國是否會對中國騰訊控股有限公司旗下的社交媒體微信實施類似打擊，上周特朗普也試圖通過行政命令禁止該應用程式。