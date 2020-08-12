【美國大選】誰是賀錦麗　以黑人女性身份　突破職業生涯重重障礙

美國加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）曾雄心壯志想問鼎總統寶座，後來失敗收場。不過上天關了一道門，卻給她開了一扇窗。賀錦麗將擔任前副總統拜登（Joe Biden）的競選拍擋，於11月大選迎戰爭取連任的總統特朗普（Donald Trump）和副總統彭斯（Mike Pence），有望成為美國史上首位黑人女副總統，打破「玻璃天花板」。她背後有着怎樣的故事？

打破玻璃天花板 成就多個「第一」

對很多美國人而言，黑人女性的身份是負擔。不過賀錦麗卻以這個身份，於職業生涯不斷突破障礙。她是加州首位女性也是首位黑人女性出任總檢察長，是加州首位黑人女性當選聯邦參議院議員，全國史上第二位女參議員，兼且是首位南亞裔女參議員。賀錦麗也是首位獲得總統或副總統提名的印度後裔。

如果拜登成功擊敗特朗普，賀錦麗將會成為美國史上首位黑人女副總統。連同賀錦麗，美國迄今只有三名來自主要政黨的女副總統候選人，包括1984年民主黨的費拉羅（Geraldine Ferraro）和2008年共和黨的佩林（Sarah Palin）。

圖為1970年1月，賀錦麗和母親以及妹妹於加州伯克利的住所外合照。（美聯社）

出生移民家庭 父母熱心社運

55歲的賀錦麗出生於移民家庭，父親來自牙買加，是一名經濟學教授，母親則來自印度，是一名癌症研究員。她的父母都有份參與公民權利運動。她的童年於加州伯克利（Berkeley）和奧克蘭（Oakland）度過，兩地也是美國左翼運動的搖籃，可說是跟社會運動結下不解之緣。

父母離婚後，賀錦麗和妹妹跟母親生活，一度因為母親的工作而到加拿大生活。賀錦麗於印度文化下成長，不時跟母親回鄉，但她曾指，母親融入奧克蘭的黑人文化，決心將她和妹妹撫養成為自信和驕傲的黑人女性。賀錦麗表示，對自己身份感到自在，並單純以「美國人」形容自己。

圖為1982年11月，當時是大學一年級生的賀錦麗於華盛頓霍華德大學參加反種族隔離示威。（美聯社）

從檢察官到參議員 再參選總統

賀錦麗畢業於美國其中一間最著名的黑人院校霍華德大學（Howard University），其後進修法律。2003年，賀錦麗成為三藩市（San Francisco）的地區檢察官，後來更加成為加州的總檢察長。完成總檢察長兩屆任期後，賀錦麗以民主黨新星的姿態當選加州聯邦參議員，並於關鍵的聽證會提出尖銳問題，得到黨內進步派的掌聲。

2019年的馬丁路德金（Martin Luther King）紀念日，賀錦麗宣布參選總統，曾一度被視為有力的競爭者。她曾經跟拜登於辯論台激烈交鋒，攻擊對方於種族議題的立場。她的競選工程後勁不繼，同年年底因為資金不足宣布退選。

圖為2019年10月2日，美國參議員賀錦麗於拉斯維加斯出席有關槍械安全的論壇。（美聯社）

左傾但不夠左 檢控往績惹議

如果說拜登是民主黨的建制派，賀錦麗則介乎建制派和進步派之間。她支持部份進步派政策，但視自己較桑德斯（Bernie Sanders）和參議員沃倫（Elizabeth Warren）溫和。賀錦麗支持列明擁槍權利的第二修正案，但認為要制定槍械安全的法律。她也支持大麻合法化和保釋改革，反對死刑，並贊成同性婚姻，甚至於2013年主持三藩市首場同性婚禮。

賀錦麗自稱為「進步派檢察官」，強調左傾立場，卻被進步派抨擊不夠「進步」。針對賀錦麗的爭議主要圍繞於她出任加州總檢察長期間的問題，例如警隊改革、藥物改革和錯誤判決。身為總檢察長，賀錦麗雖然曾對警方展開檢討調查，但少有起訴殺死平民的警察，最近因而被質疑有否盡力打擊警察行為不當的問題。對於是否支持削減警隊撥款，賀錦麗避而不談，只是提出「重新想像」公共安全的問題。