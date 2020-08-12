【新冠肺炎】福奇：美國或受到新冠病毒和流感夾擊

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）8月11日指，若美國人不遵守戴口罩和社交距離的指引，美國或會在秋季和冬季，同時面臨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）和流感爆發。

福奇8月11日接受美國廣播公司（ABC News）訪問時稱，對於美國疾病控制和預防中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）7月時指出，兩種疫情聚合，或會為美國公共衛生領域帶來歷來最艱難時期，福奇說完全同意對方的看法，指若美國不以統一的方式遵行戴口罩和社交距離政策，雷德菲爾德的預測可能會成為事實。

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福奇曾經預期在秋季之前，把美國每日新增確診病例控制在1萬宗以下，他稱雖然這個目標不太可能會實現，但他仍然抱持審慎樂觀的態度，認為只要大家做一些簡單的事，國家就可以重新開放，大家就可以恢復正常生活。

總統特朗普（Donald Trump）8月11日在白宮主持疫情記者會時則指，自7月底起，美國7日平均感染率已經下跌接近20%，但全球多國疫情持續上升，法國和德國新增個案數字上周錄得3個月以來最高，「我們國家疫情正在減退，短時間內減退速度甚至將會更快。」