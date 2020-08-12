【新冠肺炎】俄羅斯批准全球首款疫苗　美國質疑是否安全

俄羅斯8月11日搶先在當地註冊全球首支新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，西方國家普遍質疑疫苗是否安全。

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疫苗取名為「Sputnik V」，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）稱，他其中一名女兒已經接種有關疫苗。疫苗安全性遭到外界質疑，尤其是疫苗目前未完成所有臨床測試。該疫苗於6月18日進入試驗階段，共有38名志願者參與，全部取得免疫，之後繼續試驗。

正在台灣訪問的美國衛生部長阿扎（Alex Azar）接受美國廣播公司（ABC）訪問時認為，疫苗的重點並非搶先成為第一，反而安全才是至關重要，他又透露美國目前有6種疫苗正在研發，並有望在2020年底前，研發出一種有效的疫苗。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）質疑有關疫苗的安全性。他指出，俄國至今未有公布任何人體試驗的數據。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）8月10日向國民發表電視講話時就表示，自願成為第一個親自測試俄羅斯新冠肺炎疫苗的人。

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