【俄羅斯疫苗】搶先批准全球首個新冠疫苗　普京女兒率先接種

俄羅斯搶先在當地註冊全球首個新冠疫苗，取名為「Sputnik V」，但外界則對該疫苗有安全疑慮。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月11日宣布，俄羅斯首支新冠肺炎（COVID-19）疫苗已獲衛生部門批准。普京還稱，他的一個女兒已經接種了該疫苗，但未有透露是哪一位女兒。

普京8月11日宣布俄羅斯首支新冠肺炎疫苗已經註冊，他表示「我們已完成首次註冊。我希望我們的外國朋友也可以推進相關工作，在市場上，在藥物和疫苗市場上能夠出現足夠多的可用產品。」

普京希望繼俄羅斯之後，其他國家也可以儘快研製出新冠肺炎疫苗（AP）

料9月開始生產 10月大規模接種

普京又稱，他的一個女兒已經接種該疫苗，參與了實驗，在第一次接種後體溫曾升至38攝氏度，至第二日回落至輕微高於37攝氏度，在第二次接種後同樣體溫升高再回落，普京指她感覺良好。

該疫苗由俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya research institute）和俄羅斯國防部共同開發，據俄方官員之前稱，希望在9月開始生產疫苗，並在10月開始大規模接種。

🔻有關俄羅斯研發疫苗的照片🔻

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疫苗安全程度遭外界質疑

但此俄羅斯疫苗的安全性遭到外界質疑，尤其是疫苗目前未完成所有臨床測試。該疫苗於6月18日進入試驗階段，共有38名志願者參與，全部取得免疫，之後繼續試驗。

《莫斯科時報》報道，據衛生監察部門官員科先科（Valentina Kosenko）所指，目前有數百名義務參與者已接種疫苗，沒有出現嚴重不良反應。該疫苗在8月12日將會啟動第三階段臨床測試，將有2000多人參加，但疫苗已在8月11日獲得俄羅斯衛生部頒發的註冊證書。

美國頂級傳染病學家福奇（Anthony Fauci）8月初在一次聽證會中對中國和俄羅斯疫苗的安全提出質疑。他表示，希望中俄在給任何人正式接種疫苗前真的先進行臨床實驗。

至於菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）則在8月10日向國民發表電視講話時表示，自願成為第一個親自測試俄羅斯新冠肺炎疫苗的人。

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