【新冠肺炎・疫情】美國連續16日過千人病歿　累計死亡個案逾16萬

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的即時統計數據，截至香港時間8月13日上午7時27分，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案累計20,461,772個，累計745,780人染疫死亡。

美國是全球最多確診及死亡個案的國家。據美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，截至香港時間8月13上午7時27分，美國的新冠肺炎確診個案新增52,839個，累計增至5,191,689個，死亡個案新增1,429個，累計增至165,909個。

美國有線新聞網絡（CNN）8月12日報道，美國過去一周平均每日新增約5.3萬個確診個案，較前一周減少11%，惟死亡人數已連續16日超過1,000人。

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巴西疫情重災區聖保羅州（Sao Paulo）州長多里亞（Joao Doria）8月12日宣布確診，將在隔離情況下繼續工作。

英國方面，政府8月12日宣布，更改新冠肺炎病歿人數的計算方法，令該國的累計死亡人數大幅下調5,377人。經調整後，當地累計死亡人數由46,706人下調至41,329人，但數字仍然是歐洲國家之中最多。確診個案在8月12日新增1,009個，為8月第3次錄得過千宗個案，令累計個案增至313,798個。

法國在過去24小時新增2,524宗確診病例，創當地解除封城措施以來單日新高，個案已累增至206,696個。

西班牙單日再新增近1,700人確診。疫情重災區阿拉貢地區（Aragon）建立的野外醫院和加利西亞（Galicia）正考慮禁止在公共地方吸煙，以遏止病毒傳播。

希臘8月12日新增病例達262個，是當地自爆發新冠肺炎疫情以來，最大單日增幅，累計個案增至6,177個。死亡個案為216個。