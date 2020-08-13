【中美角力】美媒：美國擬13日要求孔子學院註冊為外國使團

美國傳媒8月12日引述知情人士披露，美國國務院計劃最早於8月13日宣布，美國的孔子學院將需要註冊為「外國使團」。

據彭博社8月12日報道，美國特朗普（Donald Trump）政府正在加大對一個長期以來由中國政府資助的項目的審查力度，該項目致力於在美國和其他國家教授漢語和中國文化。報道指出，這是華盛頓與北京緊張關係的最新升級。

據不願透露姓名的知情人士透露，美國國務院計劃最早於8月13日宣布，美國的孔子學院（其中許多設在美國大學校園）將需要註冊為「外國使團」。

這一認定將意味着孔子學院由外國政府「實質上擁有或有效控制」，這將使孔子學院受到與大使館和領事館類似的行政要求。

美國國務院暫未對此消息做出回應，今年早些時候，美國政府已經對多家中國媒體採取了類似行動。

長期以來，孔子學院一直是華盛頓對華鷹派人士的目標，包括佛羅里達州共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）在內的議員敦促該州的學校終止與孔子學院的協議。魯比奧稱孔子學院項目為「中國政府運營的項目，利用中國語言和文化的教學作為擴大（中國）政府政治影響力的工具」。

據研究孔子學院的無黨派研究機構美國國家學者協會（National Association Of Scholars）稱，在全球約550所孔子學院中，有80所位於美國高校，包括史丹福大學（Stanford University）和州立薩凡納大學（Savannah State University）等。

彭博社指出，由於中美兩國在從「港版國安法」的實施到5G技術等各種問題上存在衝突，美國要求孔子學院註冊為「外國使團」的行動可能進一步加劇華盛頓與北京方面的緊張關係。