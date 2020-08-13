美韓16日起展開聯合軍演　韓國收回作戰指揮權要求遭拒

韓美聯合軍演將於8月16日至29日舉行，據美國政府相關人士透露，美國不會進行未來聯合軍司令部「完全作戰能力」（FOC）測試，韓國從美方收回戰時作戰指揮權受阻。

本次美韓軍演相較往年規模大幅縮小，但時間有所延長。圖為2017年美韓進行聯合軍演。（Reuters）

據韓聯社8月11日報道，韓國政府消息人士於11日表示，16日至28日舉行2020年下半年聯合演習規模受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響將較往年有所縮小，但通常為期10天的演習時間增加2至3天。

此外，本次韓美聯演將對「完全作戰能力」（FOC）進行前期評估，2021年上半年將進行全面評估工作，並爭取在2022年收回戰時作戰指揮權。但美軍以疫情下難以調遣兵力、演習規模縮水為由對評估工作持消極態度。

而據韓國《東亞日報》8月13日報道，美國當局遞交的書面報吿顯示，即將舉行的韓美聯合軍演根本不包括FOC，美國政府對韓軍將進行FOC前期評估的消息予以否認。

報道稱，韓方擔心收回戰時作戰指揮權一事被推遲，一直要求將FOC評估納入演習，但美方行動實際上拒絕了該要求，因而在韓國總統文在寅任期截至日期2022年5月前收回戰時作戰指揮權變得更加困難。

美國智庫傳統基金會資深研究員克林納（Bruce Klingner）認為，儘管美韓達成有條件轉換作戰指揮權協議，但韓國政府仍然致力於在文在寅任期內完全收回。