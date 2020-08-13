【新冠肺炎】俄羅斯直接投資基金同意與巴西生產「衛星V」疫苗

俄羅斯研製的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗「衛星V」（Sputnik V）8月11日獲該國衞生部批准註冊。巴西將成為其中一個生產俄羅斯疫苗的國家。巴西巴拉那州科技研究所（Parana Institute of Technology）稱若獲得監管部門批准，2021年下半年生產。

俄羅斯衛星通訊社8月12日引述俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund ，RDIF） 公布，它已與巴西巴拉那州就生產和銷售全球第一款註冊新冠疫苗的合作達成共識。

塔斯社12日報道，巴西媒體11日稱RDIF及巴拉那州政府準備就生產及測試疫苗簽訂協議。巴拉那州科技研究所稱，下周將以為測試做準備為目標，要求俄羅斯提供技術文件。

有份研製疫苗的加馬列亞研究所（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）主任金茨堡（Alexander Gintsburg）12日表示，名為「衛星V」疫苗第三階段試驗12日開始，將持續約5個月。

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在澳洲、美國及德國都有科學家或醫學界人士對俄羅斯如此快速地註冊疫苗予以批評或表示擔憂。巴西有公共衛生專家以及前監管官員都對疫苗安全表示擔憂。

俄羅斯衞生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）12日在記者會上表示，那些宣稱俄羅斯新冠疫苗不安全的說法毫無根據，是出於競爭動機。

RDIF理事長德米特里耶夫（Kirill Dmitriyev）稱已收到來自20國家逾10億支針劑的採購要求，拉美、中東及亞洲國家最有興趣購買。