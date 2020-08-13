【美國大選】民調：賀錦麗有助吸納女性和共和黨支持者選票

美國參議員賀錦麗（Kamala Harris）成為前副總統拜登（Joe Biden）競選總統的副手。路透社和益普索集團8月12日公布的民調結果顯示，近九成受訪的民主黨人贊成由賀錦麗出任副總統候選人，同時有助吸納女性、年輕人甚至部份共和黨人的選票。

民調於8月11日至12日進行，訪問1,000名受訪者，包括389名共和黨人和419名民主黨人。結果顯示，拜登支持度增加1個百分點，領先總統特朗普（Donald Trump）8個百分點。46%受訪者表示將投票給拜登和賀錦麗，38%表示將投票給特朗普和副總統彭斯（Mike Pence）。

▼想了解出生移民家庭的賀錦麗如何踏上從政之路並創下歷史，請點擊以下圖輯：

+ 4 + 3 + 2

賀錦麗是主要政黨首名非裔和首名亞裔副總統候選人。整體而言，有60%受訪者認為提名賀錦麗是美國「重要的里程碑」，包括87%受訪民主黨人和37%受訪共和黨人。

相比拜登，賀錦麗甚至更加受歡迎。女性受訪者中，有60%對賀錦麗有好印象，只有53%對拜登有好印象。35歲以下的年輕人中，賀錦麗的支持度也較高。共和黨受訪者中亦有約25%對賀錦麗有好印象，比起拜登高出5個百分點。