蓬佩奧：特朗普簽署的行政命令或比針對TikTok及微信更廣泛

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署禁止在美國管轄範圍內與TikTok及微信（WeChat）交易的行政命令。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月12日稱，特朗普簽署的行政命令可能比單是針對這兩個應用程式更廣泛。美國媒體指，此舉或是暗示美方將有更多行動。

蓬佩奧指出，有關行政命令的含義可能比單是應用程式更廣泛，以確保美國的數據不會落到其他對手手中。他未對此詳細說明，但美國CNBC報道稱，此可能是暗示會針對其他中國應用程式，甚至是TikTok母公司字節跳動或WeChat母公司騰訊。

美國以國家安全為理由，提出全面封殺抖音海外版TikTok。總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊展開任何交易，命令在45日後生效。據騰訊所指，行政命令是針對集團面向美國推出的WeChat應用程式，對集團在美國其他業務無影響。該命令將在9月底生效。

微軟（Microsoft）目前正在洽購TikTok部份業務，華府要求於9月15日前完成交易。特朗普的行政命令將為促成交易施壓，同時意味如果未能完成交易，TikTok將面臨全面封殺。

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