特朗普：以色列與阿聯酋達成和平協議

美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日宣布，以色列與阿聯酋就全面建立外交關係達成協議，以色列亦會因此暫停吞併巴勒斯坦將來立國的土地。

特朗普在Twitter轉發美國、以色列及阿聯酋的聯合聲明，他之後在白宮公布有關消息，形容這是一個歷史時刻，指目前已經成功破冰，並期望其他阿拉伯及穆斯林國家可以跟隨阿聯酋的步伐。

阿聯酋是首個與以色列建立外交關係的波斯灣阿拉伯國家，除了該國外，只有約旦和埃及是與以色列有外交關係的阿拉伯國家。

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及阿布扎比王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）的聯合聲明中提到，以色列和阿聯酋兩國使節會在未來數周內會面，就雙方直航、安全、通訊、能源、旅遊及醫療簽訂合作協議，同時亦會聯手應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情。

他們亦表示，中東兩大活躍及經濟領先的國家展開直接關係，有助推動區內經濟增長、科技發展，建立更緊密的人際關係。

阿聯酋外長加爾格（Anwar Gargash）認為，有關協議可以阻止以色列吞併巴人土地的野心，形容阿聯酋解除阻礙兩國關係的「計時炸彈」。該國駐美國大使館稱，協議是對外交的一場勝利，緩和中東地區緊張局勢。內塔尼亞胡則在Twitter留言，協議是以色列的歷史一刻；埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）亦對協議表示歡迎，認為它可以為中東帶來和平。

不過巴勒斯坦總統顧問阿士拉維（Hanan Ashrawi）則批評阿聯酋與以色列作秘密交易，指巴勒斯坦不是其他國家的遮蓋布，強調無須外界參與。哈馬斯組織（Hamas）亦稱協議並不符合巴勒斯坦的原則。