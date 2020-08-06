【黎巴嫩爆炸】以色列暫時放下敵對關係　黎巴嫩國旗照亮特拉維夫

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黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生大爆炸，導致最少135人喪生、超過5000人受傷。國際社會在災後紛紛伸出援手，當中包括仍然屬於敵對狀態的以色列，當地除了表明有意提供人道援助外，更破天荒在特拉維夫（Tel Aviv）的市政廳外牆亮起黎巴嫩國旗以示支持。

特拉維夫市長胡爾代（Ron Huldai）5日於Twitter留言，稱人性的地位高於一切紛爭，在災難過後，特拉維夫的民眾與黎巴嫩人同在。而全高13層的特拉維夫市政廳外牆在晚上亮起象徵黎巴嫩國旗的紅—白—紅橫線及雪松樹。

特朗維夫市政廳不時亮起其他國旗以示團結，但通常對象都是與以色列的盟友或邦交國家，因此今次展示仍處於交戰狀態的黎巴嫩國旗可講是破天荒舉動。

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不過該市的人道措施則惹來部分以色列政壇人物的不滿，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的兒子亞伊爾（Yair Netanyahu）指黎巴嫩是敵對國家，形容特拉維夫市長的決定是瘋狂，更指該舉動是違法。惟美聯社指出，以色列並沒有禁止展示敵國國旗的法例。

以色列在2006年與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發生軍事衝突後，兩國關係隨即陷入僵局，雙方維持戰爭狀況，而且沒有外交關係。因此內塔尼亞胡提出向黎巴嫩提供人道援助，黎巴嫩至今仍沒表態是否接受。

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