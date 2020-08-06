【黎巴嫩爆炸】以色列暫時放下敵對關係　黎巴嫩國旗照亮特拉維夫

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生大爆炸，導致最少135人喪生、超過5000人受傷。國際社會在災後紛紛伸出援手，當中包括仍然屬於敵對狀態的以色列，當地除了表明有意提供人道援助外，更破天荒在特拉維夫（Tel Aviv）的市政廳外牆亮起黎巴嫩國旗以示支持。

特拉維夫市長胡爾代（Ron Huldai）5日於Twitter留言，稱人性的地位高於一切紛爭，在災難過後，特拉維夫的民眾與黎巴嫩人同在。而全高13層的特拉維夫市政廳外牆在晚上亮起象徵黎巴嫩國旗的紅—白—紅橫線及雪松樹。

The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Humanity precedes any conflict, and our hearts go out to our Lebanese neighbours in light of the catastrophic event. pic.twitter.com/TAgVQHC8hG — Mayor of Tel Aviv (@MayorOfTelAviv) August 5, 2020

特朗維夫市政廳不時亮起其他國旗以示團結，但通常對象都是與以色列的盟友或邦交國家，因此今次展示仍處於交戰狀態的黎巴嫩國旗可講是破天荒舉動。

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不過該市的人道措施則惹來部分以色列政壇人物的不滿，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的兒子亞伊爾（Yair Netanyahu）指黎巴嫩是敵對國家，形容特拉維夫市長的決定是瘋狂，更指該舉動是違法。惟美聯社指出，以色列並沒有禁止展示敵國國旗的法例。

以色列在2006年與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發生軍事衝突後，兩國關係隨即陷入僵局，雙方維持戰爭狀況，而且沒有外交關係。因此內塔尼亞胡提出向黎巴嫩提供人道援助，黎巴嫩至今仍沒表態是否接受。

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