【美國大選】特朗普擬在白宮草坪發表接受提名演講

美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日向美媒表示，他計劃在白宮的草坪發表接受共和黨提名他為總統候選人的講話。

共和黨全國代表大會8月24日至27日舉行，將宣布特朗普代表共和黨出戰2020年大選。

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特朗普在接受《紐約郵報》（New York Post）採訪時指，他計劃在白宮其中一個草坪上發表相關講話。

他還再次稱新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）為「中國病毒」。

他8月10日曾稱8月27日會在白宮，或在葛底斯堡（Gettysburg）的美國南北戰爭遺址接受共和黨總統候選人提名與發表演講。惟他不論在哪個地方這樣做，都會引起爭議。

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如他選在葛底斯堡之役（Battle of Gettysburg）的遺址發表演說，或會令人聯想到他是自詡如美國前總統林肯（Abraham Lincoln）般偉大。葛底斯堡也是林肯1863年發表《葛底斯堡演說》（Gettysburg Address）的地點。

如果他在白宮發表演說，或是美國總統史無前例地利用聯邦政府物業進行政治黨派活動，此舉或違反「哈奇法」（Hatch Act）。