【新冠肺炎】新西蘭新增12確診1疑似個案　2病人身在奧克蘭外

新西蘭衛生總幹事布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）8月14日與衞生部長希普金（Chris Hipkins）出席新聞發布會，就包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增病例的最新消息進行公布。

新西蘭14日公布有關12個新增個案的消息，全部與一個奧克蘭4人家庭有關，這家庭其中一人在奧克蘭一個冷凍倉庫工作，疑在當地染疫。新增個案中有2個亦跟這家庭有關，卻身在懷卡托（Waikato）小鎮Tokorua（小鎮位於奧克蘭以南200公里）。

盧姆菲爾德也說，當局發現1個疑似個案。部分外國媒體疑將確診與疑似個案相加，指該國有13個新增個案。

新西蘭出現這些個案後，令冷凍倉庫感染群組增至30人。

官員稱相信是外來的病毒株導致這一波感染，惟仍在調查這4人家社是如何感染。希普金稱基因組測試顯示，病毒或來自英國或澳洲。

奧克蘭12日重新實施第三級別的封鎖措施，暫定8月14日午夜解除，但總理阿德恩（Jacinda Ardern）有可能將之延長或升級。她會在香港時間14日日下午1時30分公布。

阿德恩在上一波疫情中因果斷「封國」受讚賞，但如今國家又面對新一波疫情，且有從首都對外蔓延的跡象，此外政府再進行封鎖措施，或將影響國家經濟。